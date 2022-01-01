В Тюмени по жалобе потребителя проверили торговый центр

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Нарушения противоэпидемических предписаний выявили представители Роспотребнадзора и регионального департамента потребительского рынка в торговом центре "Большая ярмарка" в Тюмени. Предприятие проверили по жалобе потребителя 24 января.

По словам главного специалиста-эксперта отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Тюменской области Светланы Королевой, нарушения санитарного законодательства были обнаружены в одном из павильонов торгового центра.

"Отсутствуют дезинфицирующие средства с вирулицидным действием, нет инструкции по их разведению, нет термометра, соответственно, не проводится термометрия", - отметила она. Кроме того, в помещении был замечен таракан.

По итогам обследования составлен административный протокол, решение о мере воздействия примет суд.

Николай Ступников