Мешок картошки, шпроты, огурцы, грибы и пряники: путеводитель по "вкусным" памятникам России

| Фото: агрофирма "КриММ" | Фото: агрофирма "КриММ"

Путешествуя по России, каких только памятников не увидишь! Большая часть из них посвящена историческим событиям и выдающимся людям, проявившим особую силу духа или оставившим след в культуре. Но есть и особая категория – это памятники еде, сообщает Главгосэкспертиза.

Представляем вам Топ-5 "вкусных" постаментов России. Среди них - четырехметровый памятник картофелю, установленный в Упорово. Он стал своеобразным символом благополучия села. Агрофирма "КРиММ" на въезде в хранилище которой установлен монумент, является одним из крупнейших производителей картофеля и овощей не только в Тюменской области, но и в России. Площадь обрабатываемой пашни превышает 26 тыс. гектаров, рублей, численность работающих более 600 человек.

Мешок, наполненный отборными клубнями, по словам генерального директора агрофирмы Геннадия Рязанова, символизирует уважительное отношение сотрудников к главной культуре, которую производят на предприятии.

Прототипом насыщенных желтых клубней выступил реальный и самый популярный сорт предприятия — "Гала". А всего на полях агрофирмы выращивается более 20 сортов - Гала, Зекура, Каратоп, Ред Скарлетт, Импала, Розара, Легенда, Инноватор, Леди Клер, Леди Бланка, Люкс и многие другие.

Автор композиции - местный художник Дмитрий Маколкин. Создавал памятник овощу Маколкин самостоятельно. Основной материал - армированный бетон.

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А вот кузбасский художник-берестянщик Юрий Михайлов, для своего памятника картофелю выбрал дерево. Его памятник, установленный в городе Мариинске Кемеровской области, представляет собой ухмыляющийся клубень с роскошными усами, в шапке-ушанке и с лопатой на плече. Позади фигуры стилизованный под старину документ с надписью: "В конце 17 века царь Петр завез картофель в Россию". С обратной стороны находится табличка с именами сельхозтруженников, установивших в 1942 году мировой рекорд по сбору этого овоща. Звено Мариинского совхоза "Красный Перекоп" под руководством Анны Юткиной с одного гектара собрало в тот военный год 1 331 центнер картофеля. Этот памятник был установлен в 2008 году, который ЮНЕСКО объявило Международным годом картофеля.

Картофель не единственный продукт, которому в России установлен памятник. Из всех этих памятных знаков можно накрыть настоящий праздничный стол. К отварной картошечке весьма кстати будут соленый огурчик и маринованный грибок.

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Памятник грибам установлен в рязанском крае, который славится своими лесными богатствами. Посетителей парка Рязани "приветствует" целый грибной ансамбль: мудрый боровик, окруженный по обе руки "сыновьями". Композицию также украшают грибы-лисички, цветы, улитки и другие представители флоры и фауны.

Скульптура – творение рук супругов Василия и Полины Горбуновых и архитектора Максима Журавлева. В 2011 году именно их эскиз занял первое место в конкурсе на лучший брендовый символ города.

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А бронзовый огурец-кормилец установлен в 2007 году в городе Луховицы Московской области.

Зеленый овощ выращивают в городе с давних времен. А в непростые 90-е годы продажа огурцов стала настоящим спасением для местных: здесь собирали огромные урожаи и отправляли в Москву. И по сей день Луховицы являются одним из основных поставщиков этой овощной культуры на рынки и в магазины столицы. Автором постамента стал рязанский скульптор Василий Горбунов.

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Дополнит наш мемориальный стол банка со шпротами, торжественно установленная в небольшом городе Мамоново Калининградской области в 2008 году рядом с рыбоконсервным комбинатом - двенадцать рыбок рвутся наружу из банки, вскрытой консервным ножом. Голову одной рыбки украшает корона. На воплощение идеи скульптора Федора Мороза ушло 66 кг бронзы.

Появление такого памятника в Мамоново неслучайно: первые российские шпроты стали производить именно в Мамоново. В СССР банки с ними выпускались только в Латвии.

Считается, что этот памятник приносит удачу. Чтобы задуманное осуществилось, надо встать на две подковы, встроенные в тротуарную плитку, загадать желание и дотронуться до короны.

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Ну, а на десерт – знаменитый тульский пряник! Сладкий символ Тулы вылит из бронзы. Его вес составляет более тонны, а диаметр – свыше двух метров.

На скульптуре выбита надпись: "На счастье. Тульский пряник известен с 1685 года". В писцовой книге именно этого года впервые упоминаются местные пряники. В давние времена выпечка кондитерских изделий была основным промыслом горожан. Пряник пользовался особым почетом – выпекали множество его разновидностей с удивительными рисунками и рецептурой.