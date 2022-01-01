В Тюмени двухлетний мальчик получил ожог от марганцовки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Двухлетний мальчик получил ожог от марганцовки. В домашней аптечке он достал флакон с препаратом и попробовал на вкус. Язык сразу же окрасился в чёрный цвет и отёк.

Звонок о происшествии на станцию скорой помощи поступил вечером 23 января. Фельдшеры диагностировали у ребенка химический ожог слизистой полости рта и возможное попадание вещества в желудочно-кишечный тракт. Провели зондовое промывание, после доставили мальчика в Областную клиническую больницу №2.

"Специалисты напоминают, что кристаллы или концентрированный раствор перманганата калия, распространённое название в быту — марганцовка, могут вызвать ожог кожи и слизистых. В таком случае необходимо сразу промыть повреждённый участок проточной водой", - говорят медики.

Всего за минувшие выходные, с 22 по 23 января, врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1 тыс. 62 жителям областной столицы и Тюменского района. В экстренной форме поступило 535 вызовов, остальные — в неотложной. В стационары доставлены 499 пациентов, сообщает пресс-служба Станции скорой медицинской помощи.