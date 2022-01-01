В Тюмени газифицируют моногоспиталь для беременных с COVID-19

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Новый корпус профилактория "Светлый", где проходят реабилитацию переболевшие ковидом жители Тюмени, газифицирован.

Как рассказал генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Север" Виктор Назаров, профилакторий – важный социальный объект. "Наша компания приложила все усилия, чтобы пациентам в нём было тепло и комфортно", – отметил он.

Моногоспиталь для беременных женщин с коронавирусной инфекцией начнут подводить к природному газу в первом квартале 2022 года, сообщает Газпром межрегионгаз Север.