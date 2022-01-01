  • 24 января 202224.01.2022понедельник
  • USD76,6903
    EUR86,9054
  • В Тюмени -13..-15 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюмени газифицируют моногоспиталь для беременных с COVID-19

Экономика, 14:13 24 января 2022

ИА "Тюменская линия"

Новый корпус профилактория "Светлый", где проходят реабилитацию переболевшие ковидом жители Тюмени, газифицирован.

Как рассказал генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Север" Виктор Назаров, профилакторий – важный социальный объект. "Наша компания приложила все усилия, чтобы пациентам в нём было тепло и комфортно", – отметил он.

Моногоспиталь для беременных женщин с коронавирусной инфекцией начнут подводить к природному газу в первом квартале 2022 года, сообщает Газпром межрегионгаз Север.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# газификация , коронавирус , моногоспиталь , реабилитация

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:13 24.01.2022В Тюмени газифицируют моногоспиталь для беременных с COVID-19
12:16 24.01.2022В Тюменской области ликвидацию и рекультивацию незаконных свалок завершат к 2025 году
11:26 24.01.2022В Тюменской области 95 предпринимателей получили комплексную поддержку центра инжиниринга
10:09 24.01.2022Тюменская область вошла в число лидеров по качеству и доступности дорог