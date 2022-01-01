Тюменцам расскажут о подвигах студентов в годы Великой Отечественной войны

| Фото: пресс-службы музея Победы | Фото: пресс-службы музея Победы

На виртуальную программу, посвященную Дню российского студенчества, приглашают учащихся вузов Тюменской области 25 января. Интерактивные выставки, экскурсии, кинопоказы и викторины посвятят подвигам молодых людей в годы Великой Отечественной воны, сообщает пресс-служба музея Победы.

Посетители виртуальной выставки увидят фотографии военных лет и документы, узнают об эвакуации высших учебных заведений, изменениях в учебных программах, участии студентов в отрядах противовоздушной обороны и строительстве оборонительных сооружений.

В ходе тематической онлайн-экскурсии участники увидят две экспозиции - "Подвиг Народа" и "Битва за Москву. Первая Победа!". Сочетание исторически достоверных декораций, проекций, голограмм, фильмов-реконструкций и подлинных экспонатов военного времени позволят погрузиться в события прошлого. Гид расскажет о героизме молодогвардейцев и подольских курсантов, об участии студентов в народном ополчении, пожарной самообороне.

Также желающие пройдут онлайн-тест о жизни студентов в годы Великой отечественной войны. А в онлайн-кинотеатре музея Победы покажут советский фильм "Молодая гвардия".

Посмотреть программу онлайн-мероприятия можно на сайте учреждения.