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В Тюмени бухгалтера спортцентра отправили в колонию за хищение более 10 млн рублей

Происшествия, 16:34 24 января 2022

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Три года колонии получила в Тюмени главный бухгалтер детско-юношеского центра за хищение более 10,5 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области.

Центральный районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего главного бухгалтера центра "Старт". Она признана виновной в мошенничестве.

Было установлено, что с 2015 по 2018 годы обвиняемая завышала себе зарплату, перечисляя ее на свои банковские счета. Таким способом женщина похитила более 10,5 млн рублей, часть из которых впоследствии вернула.

Суд также взыскал с осужденной в пользу детско-юношеского центра более 7,6 млн рублей в счет возмещения ущерба.

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# мошенничество , суд , уголовное дело

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