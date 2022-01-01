В Тюмени бухгалтера спортцентра отправили в колонию за хищение более 10 млн рублей

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Три года колонии получила в Тюмени главный бухгалтер детско-юношеского центра за хищение более 10,5 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области.

Центральный районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего главного бухгалтера центра "Старт". Она признана виновной в мошенничестве.

Было установлено, что с 2015 по 2018 годы обвиняемая завышала себе зарплату, перечисляя ее на свои банковские счета. Таким способом женщина похитила более 10,5 млн рублей, часть из которых впоследствии вернула.

Суд также взыскал с осужденной в пользу детско-юношеского центра более 7,6 млн рублей в счет возмещения ущерба.