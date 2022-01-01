Тюменские библиотекари проведут литературный квиз "По следам Алисы и Чеширского Кота"

| Фото: culture.ru | Фото: culture.ru

Литературный квиз "По следам Алисы и Чеширского Кота" проведет Тюменская областная научная библиотека им. Дмитрия Менделеева онлайн 27 января. Его посвятят 190-летию со дня рождения английского писателя, математика Льюиса Кэрролла, сообщает библиотека.

Льюис Кэрролл, чье настоящее имя Чарльз Латундж Доджсон, – английский писатель, математик, логик, философ, фотограф. Наиболее известные его произведения: "Алиса в Стране чудес", "Алиса в Зазеркалье", юмористическая поэма "Охота на Снарка".

Квиз будет размещен в социальных сетях библиотеки в Instagram.

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