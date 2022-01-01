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В Тюмени уборкой снега заняты 638 спецмашин и 570 рабочих

Общество, 15:05 25 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

638 спецмашин и более 570 рабочих трудятся на уборке снега 25 января. В первые часы снегопада они очищают центральные улицы с высокой интенсивностью движения автомобилей, сообщает городской комитет по связям с общественностью и СМИ.

После осадков бригады должны расчистить проезжую часть в течение трех часов. Чуть больше времени – 6 часов дается на уборку дорог, имеющих меньшую степень загрузки.

В Тюмени не останавливаются работы по вывозу снега. За последние сутки на полигон отправили почти 50 тыс. кубометров снежных масс.

"После снегопада на ликвидацию снежных валов дорожникам дается 9 дней. Однако, как правило, специалисты стараются сократить это время и как можно быстрей освободить город от снега", - отметили в администрации города.

Напомним, что уборка снега на дворовых территориях, межквартальных проездах относится к компетенции управ административных округов и управляющих компаний.

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# уборка снега

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