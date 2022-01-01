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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В России карантин для контактировавших с ковид-больными сокращен до 7 дней

Общество, 15:34 26 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Срок изоляции лиц, контактировавших с больными COVID-19, сокращен с 14 до семи дней в России. Изменения вступили в силу с 26 января, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Решение принято с учетом распространения нового штамма коронавируса "омикрон", инкубационный период которого короче предыдущего варианта COVID-19 - от двух до пяти дней.

При этом граждане, прошедшие полный курс вакцинации или переболевшие коронавирусом в течение последних шести месяцев без признаков заболевания, полгода не подлежат изоляции в случае контакта с заболевшим COVID-19.

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# коронавирус , Управление Роспотребнадзора

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