В России карантин для контактировавших с ковид-больными сокращен до 7 дней

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Срок изоляции лиц, контактировавших с больными COVID-19, сокращен с 14 до семи дней в России. Изменения вступили в силу с 26 января, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Решение принято с учетом распространения нового штамма коронавируса "омикрон", инкубационный период которого короче предыдущего варианта COVID-19 - от двух до пяти дней.

При этом граждане, прошедшие полный курс вакцинации или переболевшие коронавирусом в течение последних шести месяцев без признаков заболевания, полгода не подлежат изоляции в случае контакта с заболевшим COVID-19.