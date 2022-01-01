"Фараоновы змеи" опасны для здоровья детей, предупреждает Роспотребнадзор

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Химические наборы "Фараоновы змеи" опасны для здоровья детей, сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

В ведомстве предупредили, что в их состав входит дихромат аммония, токсичное и взрывоопасное вещество.

Эксперты рекомендуют приобретать химические наборы только в местах организованной торговли, обращать внимание на информацию, указанную на картонной коробке. Перед применением изучить состав и убедиться в наличии инструкции на русском языке. Проводить химические эксперименты только в присутствии взрослых.