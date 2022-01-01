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Тюменской пенсионерке выплатят 30 тысяч рублей за перебои с отоплением

Общество, 18:28 26 января 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

30 тыс. рублей за перебои с отоплением в доме выплатит тюменской пенсионерке компания "УСТЭК", сообщает региональная прокуратура.

В сентябре прошлого года в доме 71-летней жительницы Тюмени по ул. Молодогвардейцев было ограничено теплоснабжение из-за ремонтно-восстановительных работ. Суммарное время перерыва в подаче отопления составило 175 часов 50 минут при норме не более 24 часов в течение одного месяца. Пожилая женщина попросила прокуратуру помочь взыскать ей моральный вред.

Суд взыскал с ресурсоснабжающей организации в пользу пенсионерки 20 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда, а также штраф в размере 10 тыс. рублей за неудовлетворение ее требований в добровольном порядке.

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# УСТЭК

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