В новый сезон Всероссийского проекта "Твой ход" впервые пригласили школьников

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Второй сезон конкурса для студентов "Твой ход" стартовал в России. Прием заявок открылся не только для студентов вузов, но и впервые для школьников 11 класса, студентов последнего курса образовательных организаций среднего специального образования и преподавателей, сообщает Минобрнауки России.

Участие в проекте "Твой ход" поможет студентам в самоопределении и развитии навыков. Главным призом станет премия в размере 1 млн рублей на образование, улучшение жилищных условий или собственный стартап. Также более 300 участников получат путевки "Больше, чем путешествие", 30 человек ждут оплачиваемые стажировки в крупных компаниях страны.

"Первый сезон "Твоего хода" мне запомнился участниками. У нас в прошлом году больше полумиллиона студентов зарегистрировались, а победителями стали 200 человек. Уверен, что этот сезон станет еще масштабнее, мы увидим еще больше ярких участников", — сказал генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров.

В основе конкурса лежат три крупных трека: "Определяю" — для тех, у кого много идей по изменению среды в вузах, "Создаю" — для тех, кто хочет влиять на то, что происходит в проекте "Твой ход" и готов к его сопроектировке вместе с организаторами, и "Делаю" — для тех, кто уже создал и реализует проекты в своих вузах.

Участники получат доступ к информации о широком спектре возможностей, тренажеру полезных навыков, пространству для демонстрации своих талантов, сообществу единомышленников и продюсерскому центру. Они смогут пополнить портфолио кейсов и достижений, полезное для будущей карьеры.