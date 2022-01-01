Собрать посылку солдату и поучаствовать в акции предлагают тюменцам

| Фото: Молодой гвардии | Фото: Молодой гвардии

Акцию по сбору посылок военнослужащим в армейских частях запустило Тюменское региональное отделение "Молодой гвардии" ко Дню воинской славы России.

Тюменцы смогут собрать продовольственную посылку для солдата и принести ее в ТРЦ "Гудвин". В посылку солдату можно положить тёплые вещи, принадлежности для бритья, средства гигиены и сладости. Посылки молодогвардейцы доставят в военные части 2 февраля.

В ходе акции участники попробуют себя в роли военнослужащего. Тюменцам предложат разобрать и собрать самостоятельно автомат, сыграть в игру "Битва за Родину". У каждого маршрута игры свой уровень сложности и количество вопросов. Так, например, жителям города предстоит ответить, какая рукописная книга является символом блокадного Ленинграда.

"Солдаты воинских частей нуждаются в поддержке и заботе. На боевом дежурстве и караульной службе многие скучают по семье и друзьям. Наша акция позволит семьям служащих и неравнодушным тюменцам передать необходимые вещи и подарки защитникам Отечества", — отметил руководитель ТРО ВОО "Молодой гвардии" Владимир Сбитнев.

Подробную информацию об акции можно узнать у проект-менеджеров "Молодой гвардии" по номеру телефона: +7 (3452) 79-87-43 или через группу "ВКонтакте".