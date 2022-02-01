Обновленную VR-экскурсию по Тобольску представят летом 2022 года

| Фото: из сообщества "ТОО "Многопрофильный центр "Партнер" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "ТОО "Многопрофильный центр "Партнер" во ВКонтакте

Экскурсию по Тобольску с использованием виртуальной реальности планируют доработать в общественной организации "Многопрофильный центр "Партнер". Обновленный тур, в который включат новые места, представят на Дне города летом 2022 года.

"Мы планируем продолжить работу над экскурсией, усовершенствовать ее и включить туда новые объекты, в частности, Базарную площадь. Нам интересно, чтобы там было какое-то действие, например, Масленица", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" председатель правления тобольской общественной организации "Многопрофильный центр "Партнер" Марина Станиславская.

В 2021 году организация выиграла муниципальный грант на создание VR- экскурсии для детей, подростков и молодежи.

Работу над VR-экскурсией вели в течение года. Приобрели оборудование, позволяющее вести запись в 360 градусов. Как отмечает Марина Станиславская, работа была кропотливой и трудоемкой.

Вместе с детьми педагоги детского технопарка "Кванториум – Тобольск" сделали определенное количество фотографий, формировали видеоряд, накладывали звук.

Презентация VR-экскурсии состоялась в День города Тобольска в 2021 году. Горожанам предложили надеть специальные шлемы и посмотреть "виртуальный" тур с озвучкой. Запись экскурсии можно найти в сообществах детского технопарка и многопрофильного центра во ВКонтакте.

"Когда мы провели пробное мероприятие, то поняли, что надо отработать качество фотографий, съемки. Сейчас мы работаем над эти. Включим объекты, о которых хотелось рассказать подробнее", – заключила Марина Станиславская.

Занятия с детьми в технопарке "Кванториум – Тобольск" в рамках проекта продолжатся. Выезды с ребятами запланированы ближе к весне. Готовую обновленную экскурсию хотят представить на Дне города, показать в школах и гостям многопрофильного центра.

Инна Пахомова