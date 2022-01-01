Гастродвор, коворкинг и музей архитектуры создадут на улице Дзержинского в Тюмени

| Фото: личный аккаунт Руслана Кухарука в Instagram | Фото: личный аккаунт Руслана Кухарука в Instagram

Пешеходная улица Дзержинского, которая будет создана в Тюмени в ближайшие годы, станет одним из крупнейших кластеров по развитию креативных индустрий.

Таким мнением поделился глава города Руслан Кухарук, выступая на проектной сессии по разработке программы развития Тюменской области в этом направлении. Мероприятие проходит в Тюменском технопарке с 25 по 28 января.

Он отметил, что идея преобразования ул. Дзержинского в пешеходную возникла еще 25 лет назад. Проект включал около 30 объектов культурного наследия и пространств, которые используются не по целевому назначению.

"Мы спросили у людей, которые являются собственниками расположенных там земельных участков и объектов недвижимости, какой они видят эту территорию. Затем обобщили все предложения и сделали сводную презентацию, которую заложили в техническое задание для разработки проектной документации", - рассказал он.

Стоимость проекта оценивается в 3,8 млрд рублей, из которых 3,3 млрд рублей – это частные вложения бизнеса. Полностью реализовать его планируется к концу 2025 года. Так, в 2022 и 2023 годах будет вестись благоустройство пешеходной части улицы. Параллельно начнется восстановление и преобразование объектов культурного наследия. Креативный кластер будет включать в себя, в частности, гастродвор со сценой, музей архитектуры, мастерскую деревянного зодчества, коворкинг, культурный центр "Ершов", центры эстетического воспитания детей и технологического предпринимательства.

"В 2022 году мы предусмотрели в бюджете средства и приступаем к реализации проекта. Мы понимаем, что это не просто улица, ограниченная красными линиями в градостроительном плане. Это целый механизм, основанный на предложениях горожан и представителей бизнеса. Уже распределены резиденты, которые разместятся на территориях, примыкающих к улице Дзержинского", - добавил Кухарук.

Любовь Голышева