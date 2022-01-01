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Новогодние праздники замедлили темпы прироста цен на одежду и обувь

Экономика, 12:43 27 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В преддверии новогодних праздников отдельные магазины для привлечения клиентов начали проводить массовые распродажи и акции раньше, чем годом ранее, что сказалось на снижении годовых темпов прироста цен на одежду и белье, обувь, трикотажные изделия.

Это, сообщает пресс-служба отделения Банка России по Тюменской области, повлияло на то, что в сегменте непродовольственных товаров годовые темпы прироста цен в декабре уменьшились по сравнению с ноябрем на 0,52 п.п., до 6,25%.

Увеличение объемов предложения отдельных видов древесины и металла на внутреннем рынке, ставшее следствием введения экспортных пошлин во втором полугодии 2021 года, продолжило замедлять годовой рост цен на стройматериалы и мебель.

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# Банк России , товары , цены

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