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В Тюмени по жалобе потребителя проверили столовую на Червишевском тракте

Общество, 12:55 27 января 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Нарушения противоэпидемических предписаний выявили представители областного Роспотребнадзора и регионального департамента потребительского рынка в столовой по адресу ул. Червишевский тракт, 15/1 в Тюмени. Проверка прошла 27 января после обращения потребителя.

По словам специалиста-эксперта отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Тюменской области Маргариты Максимовой, в ходе проверки точки общепита на предмет соблюдения антиковидных мер было установлено отсутствие запаса масок и антисептика.

Руководству столовой также даны рекомендации по мытью посуды. По факту выявленных нарушений составлен административный протокол, решение о мере воздействия примет суд.

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Николай Ступников

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# проверка , Роспотребнадзор

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