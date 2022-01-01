В Тюмени по жалобе потребителя проверили столовую на Червишевском тракте

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Нарушения противоэпидемических предписаний выявили представители областного Роспотребнадзора и регионального департамента потребительского рынка в столовой по адресу ул. Червишевский тракт, 15/1 в Тюмени. Проверка прошла 27 января после обращения потребителя.

По словам специалиста-эксперта отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Тюменской области Маргариты Максимовой, в ходе проверки точки общепита на предмет соблюдения антиковидных мер было установлено отсутствие запаса масок и антисептика.

Руководству столовой также даны рекомендации по мытью посуды. По факту выявленных нарушений составлен административный протокол, решение о мере воздействия примет суд.

Николай Ступников