  • 28 января 202228.01.2022пятница
  • USD78,9470
    EUR88,4680
  • В Тюмени -16..-18 С 2 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Начинающие пианисты детской школы искусств "Этюд" впервые выйдут на сцену

Общество, 08:43 28 января 2022

группа "Детская школа искусств "Этюд" г.Тюмень" ВКонтакте | Фото: группа "Детская школа искусств "Этюд" г.Тюмень" ВКонтакте

Концерт "Первые шаги маленького пианиста" состоится в учебном корпусе детской школы искусств "Этюд" (ул. Пермякова, 37) 28 января в 18 часов 30 минут. Первоклассники впервые выйдут на сцену и исполнят произведения отечественных и зарубежных композиторов.

В концерте примут участие двадцать учащихся классов преподавателей Марине Шабоян, Натальи Евдокимовой, Ларисы Белогороховой, Ольги Спивак и Елены Луговой.

По сообщению организаторов концерта, вход свободный.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# концерты , музыкальная школа

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:30 28.01.2022Сертификаты о противопоказаниях для вакцинации будут отражаться на портале госуслуг
09:07 28.01.2022ТИУ и университет Аланьи намерены сотрудничать
08:55 28.01.2022Тюменским студентам помогут разобраться, как успевать прокачивать знания не по основной профессии
08:43 28.01.2022Начинающие пианисты детской школы искусств "Этюд" впервые выйдут на сцену