Начинающие пианисты детской школы искусств "Этюд" впервые выйдут на сцену

| Фото: группа "Детская школа искусств "Этюд" г.Тюмень" ВКонтакте | Фото: группа "Детская школа искусств "Этюд" г.Тюмень" ВКонтакте

Концерт "Первые шаги маленького пианиста" состоится в учебном корпусе детской школы искусств "Этюд" (ул. Пермякова, 37) 28 января в 18 часов 30 минут. Первоклассники впервые выйдут на сцену и исполнят произведения отечественных и зарубежных композиторов.

В концерте примут участие двадцать учащихся классов преподавателей Марине Шабоян, Натальи Евдокимовой, Ларисы Белогороховой, Ольги Спивак и Елены Луговой.

По сообщению организаторов концерта, вход свободный.