Тюменцам предлагают знакомиться на коротких книжных свиданиях

| Фото: группа "Библиотечный центр для молодёжи г.Тюмень" ВКонтакте | Фото: группа "Библиотечный центр для молодёжи г.Тюмень" ВКонтакте

Первая встреча в рамках проекта "Короткие книжные свидания" состоится в информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) 28 января в 18 часов. По словам организаторов, это отличный способ завести новые знакомства, встретить единомышленников и пополнить список книг, обязательных к прочтению.

Тюменцам предлагают прийти в библиотеку с любимой или недавно прочитанной книгой и рассказать о ней другим. Для этого подойдут книги любого жанра — романы, детективы, фантастика, приключения, поэзия, хоррор, комиксы или нон-фикшн.

У каждого участника будет возможность поделиться своими читательскими впечатлениями или подискутировать о плюсах и минусах произведений с разными собеседниками, которые будут меняться каждые пять минут, по сигналу.

"Короткие книжные свидания" будут проходить регулярно в течение года. Телефон для справок и записи: 26-43-74, следить за анонсами можно в группе информационно-библиотечного центра для молодежи ВКонтакте.