О безопасности в городе и в быту узнают тюменцы на интерактивной выставке

| Фото: группа "Исторический парк «Россия – Моя История». Тюмень" ВКонтакте | Фото: группа "Исторический парк «Россия – Моя История». Тюмень" ВКонтакте

Интерактивная экспозиция "Галерея безопасности" открывается в историческим парке "Россия — моя история" (ул. Орджоникидзе, 47) 28 января. Выставка создана при участии сотрудников главного управления МЧС России по Тюменской области.

Экспозицию составляют четыре тематических зала. Она включает блоки: оказание первой помощи, "Безопасность в быту", "Безопасность в городской среде", "Безопасность в природной среде", "Безопасность на водных объектах" и "Меры пожарной безопасности".

Вход на выставку бесплатный.