Бойцы и ветераны тюменского ОМОН и Росгвардии встретились с Героем России Александром Головашкиным

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Личный состав спецподразделений и ветеранов тероргана встретился с Героем России полковником полиции Александром Головашкиным 27 января, сообщает управление Росгвардии по Тюменской области.

Александр Головашкин поделился с бойцами своим боевым опытом, советами с начинающими сотрудникам спецназа, поблагодарил ветеранов за сохранение традиций и памяти о павших бойцах. Особые слова и поздравления сказал в адрес сапёров и взрывотехников, которые недавно отметили 75-летие со дня создания подразделений инженерной службы ведомства.

Герой России и начальник теруправления Росгвардии полковник полиции Евгений Федоткин за высокие результаты в служебно-боевой деятельности и отличие в службе вручили бойцам ОМОН и СОБР ценные подарки, грамоты, благодарственные письма, в том числе от имени депутата Тюменской городской думы Натальи Проскуряковой.

Герой России посетил музейно-выставочный комплекс тюменского ОМОН и пообщался с ветеранами спецназа, вспомнив боевое прошлое и обсудив военно-патриотическую работу с подрастающим поколением, уделив особое внимание развитию общероссийского движения "Гвардейская смена".

В завершение участники встречи почтили память павших боевых товарищей минутой молчания и возложили цветы к мемориалу "Бойцам тюменского ОМОН, погибшим при выполнении служебно-боевых задач", расположенному на базе отряда.

Александр Головашкин проходил службу по призыву в войсках правопорядка на территории Северо-Кавказского военного округа. Указом президента Российской Федерации № 182 от 11 февраля 2008 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга в условиях, сопряжённых с риском для жизни на территории Северо-Кавказского региона, Головашкину присвоено звание Героя Российской Федерации.