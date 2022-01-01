В Тюменской области стало больше охраняемых природных территорий

| Фото: департамент недропользования и экологии Тюменской области | Фото: департамент недропользования и экологии Тюменской области

До 5,8% увеличилась площадь особо охраняемых природных территорий в Тюменской области. Она составляет 935 тыс. га. Увеличение произошло благодаря созданию новых памятника природы и заказника, сообщает региональный департамент недропользования и экологии.

"В 2021 доля особо охраняемых природных территорий составляла 5,3% от площади области. Увеличение площади территорий, в которых действует режим особой охраны, произошло благодаря созданным в прошлом году памятнику природы регионального значения "Озеро Большой Уват" в Вагайском районе и заказнику регионального значения "Александровский" в Викуловском районе", – рассказали в департаменте.

Сейчас на территории области насчитывается 101 особо охраняемая природная территория регионального значения. Сюда входят 37 заказников, 63 памятника природы, полигон экологического мониторинга.