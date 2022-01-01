Более 400 студентов региона представят Тюменскую область на Всероссийском конкурсе
438 студентов из Тюменской области подали заявки на участие во Всероссийском профессиональном конкурсе "Флагманы образования. Студенты" проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщает пресс-служба конкурса.
Второй этап состязания начнется 7 февраля. После чего пройдут окружные полуфиналы во всех федеральных округах страны. Затем конкурсантов ждет финал.
Призеры конкурса пройдут обучение и стажировки во Всероссийских детских центрах "Смена" и "Океан". Победителей ждет постпроектное сопровождение. Лауреаты проекта смогут бесплатно отправиться в туристические поездки по России.
Всего на сайте проекта зарегистрировались 26 тыс. 955 студентов вузов из 84 регионов России. Конкурс реализуется при поддержке Минпросвещения России, Минобрнауки России и Федерального агентства по делам молодежи.