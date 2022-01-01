В лаборатории агрофирмы "КРиММ" работают с 20 сортами картофеля

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Особая структурная единица - лаборатория "СоКар" по выращиванию исходного семенного материала - действует в агрофирме "КРиММ" в Упоровском районе Тюменской области. В ее коллекции - более 20 сортов семенного материала, сообщает компания.

Лаборатория по оздоровлению, размножению и диагностике семенного картофеля ведет семеноводческую работу с картофелем по развернутой схеме, включающей оригинальное, элитное и репродукционное семеноводство.

Для производства семенного материала, борьбы с болезнями и вредителями в "КРиММ-Сокар" действует лаборатория по размножению исходного материала, лаборатория по диагностике вирусных и других заболеваний картофеля, теплицы для выращивания мини-клубней, а также питомники, оснащенные необходимой техникой.