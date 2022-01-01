В Тюмени открыт набор в проект "Прокачай свою бабушку"

ТРО "Опора России" ТРО "Опора России"

Регистрация для участия в проекте "Прокачай свою бабушку" открыта. Новая группа начнет обучение 3 февраля, сообщает региональное отделение "Опора России".

Программа помогает людям старшего поколения научиться использовать все возможности современных смартфонов: изменять базовые настройки телефона; работать с основными сервисными приложениями; искать информацию в интернете; безопасно совершать покупки через онлайн-магазины; пользоваться социальными сетями.

За каждым участником будет закреплен наставник-волонтер, который поможет легко справиться с предлагаемыми заданиями. В процессе обучения выдадут рабочие тетради для закрепления навыков и выполнения домашнего задания. В конце проекта выпускники пройдут итоговое тестирование для оценки приобретенных знаний и навыков.

Регистрация по ссылке. Количество мест в группе ограничено.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области", ТРО "Опоры России", Кризисного центра "Герда", каталога добрых дел России "Добро", Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации и Тюменского медицинского колледжа.