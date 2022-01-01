К подъему заболеваемости важно запастись медпрепаратами, считает Тамара Трунилова

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Элементарные средства защиты от инфекционных заболеваний должны быть под рукой у тюменцев во время пандемии. Об этом написала на своей странице в соцсети председатель совета общественной организации "Общество русской культуры" Тамара Трунилова после встречи с тюменскими волонтерами-медиками.

"В домашних аптечках и в обычное время должны быть под рукой антисептические и жаропонижающие средства защиты, а уж в нынешних условиях, само собой разумеется, надо быть готовыми встретить любую волну пандемии вооруженными элементарными средствами защиты и заботиться о своем здоровье и самочувствии окружающих нас людей", - считает она.

Тамара Трунилова отметила, что волонтеры продолжают помогать врачам в борьбе с коронавирусом и призывают меньше появляться в людных местах, вакцинироваться после врачебной консультации.

"Об этом все уже знают, но не все это выполняют", - написала она.