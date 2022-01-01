Ученикам колледжей Тюменской области помогают стать предпринимателями

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Новое факультативное занятие "Мой бизнес" появилось у студентов колледжей малых городов региона, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области. Центр "Мой бизнес" работает с учениками средних учебных заведений для вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность.

Факультативные занятия уже проведены для студентов университета Северного Зауралья, агротехнологического колледжа в Ялуторовске и Заводоуковске, Тобольского и Ишимского многопрофильных техникумов, Голышмановского агропедагогического колледжа.

Для проекта разработана деловая игра "Мой бизнес". Предприниматели рассказывают участникам, что дает им бизнес, как они начинали и продвигали свое дело, как развиваются через предпринимательскую деятельность и улучшают свой город и район.

На одной из встреч создатель пейнтбольного клуба и веревочного парка "На прицеле" в сосновом бору на берегу реки Катышки Голышмановского городского округа Дмитрий Зазулин поделился с молодыми людьми свои девизом: "При желании бизнес можно делать и в лесу".

В ближайшее время в рамках проекта состоятся экскурсии на предприятия региона, ребята посетят агрофирму "КРиММ", туристический комплекс "Гнездо", предприятие по глубокой переработки пшеницы "Аминосиб".