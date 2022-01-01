Функциональные кровати получили маломобильные пациенты в Заводоуковске

| Фото: пресс-служба Областного клинического фтизиопульмонологического центра | Фото: пресс-служба Областного клинического фтизиопульмонологического центра

Шесть новых функциональных кроватей получили маломобильные пациенты в Заводоуковском филиале фтизиопульмонологического центра. Как сообщает департамент здравоохранения Тюменской области, кровати удобны как для больных, так и для медсестер, осуществляющих уход.

Кровати можно регулировать по высоте, поднимать и опускать их отдельные секции, имеются также подставки для инфузионной терапии и боковые ограждения. Предупреждению пролежней у лежачих пациентов способствуют также дополнительно приобретенные подушки и валики из качественного материала, подвергающегося многократной обработке дезинфицирующими средствами.

Всего в Областном клиническом фтизиопульмонологическом центре в 2021 году приобрели 27 функциональных кроватей, которые распределили между стационарами в Тюмени, Тобольске, Ишиме и Заводоуковске.

"Количество пациентов, нуждающихся в уходе, в нашем филиале увеличивается. Мощность лечебного корпуса сегодня составляет 80 коек, 10 % из этого числа – функциональные кровати. Наши пациенты преимущественно из социально неблагополучной категории населения – больные с хроническим течением туберкулеза органов дыхания, лица без определенного места жительства. Наши доктора и медицинские сестры помогают встать на ноги, дают шанс на выздоровление". - рассказал заведующий Заводоуковским филиалом ОКФЦ Владимир Новоселов.