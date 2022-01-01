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Тюменцев приглашают побороться за первенство города по пулевой стрельбе

Общество, 18:37 28 января 2022

пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени | Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени

Первенство города по пулевой стрельбе пройдет в Тюмени 29 января. Об этом сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города.

Тюменский ОССК ДОСААФ России откроет свои двери для спортсменов от 2002 года рождения. Юноши и девушки продемонстрируют умение поражать мишень с расстояния в 10 м и выполнят ключевые упражнения. Лучшие спортсмены поборются за кубки и дипломы первенства.

Традиционно в соревновании примут участие воспитанники ДОСААФ. Их конкурентами окажутся спортсмены из кадетского училища и представители ГАУ ТО ОСШОР. Ожидаются гости из Кургана и Алапаевска.

Первенство пройдет с соблюдением всех профилактических мероприятий и масочного режима для недопущения распространения коронавирусной инфекции во время проведения мероприятия.

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# ДОСААФ , пулевая стрельба

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