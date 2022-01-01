"Семейка Аддамс" возглавила рейтинг самых популярных спектаклей Тюменского драмтеатра

| Фото: с личного аккаунта Елены Майер в Instagram | Фото: с личного аккаунта Елены Майер в Instagram

Среднестатистические рейтинги-рекомендации спектаклей для разных групп зрителей и по интересам опубликовал тюменский драмтеатр. Учитывались цифра проданных билетов, опыт сотрудников театра и отзывы зрителей, сообщает ТБДТ в своем Instagram-аккаунте.

Первые три спектакля в основном рейтинге занимают постановки: "Семейка Аддамс", "Только для женщин" и "Тартюф". Кроме того, опубликован список самых популярных спектаклей у молодежи, у взрослых, детей, критиков и другие.

Добавим, что всего репертуаре театра - 30 спектаклей от 17 режиссеров с разными творческими подходами и стилями.