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"Семейка Аддамс" возглавила рейтинг самых популярных спектаклей Тюменского драмтеатра

Общество, 09:26 31 января 2022

с личного аккаунта Елены Майер в Instagram | Фото: с личного аккаунта Елены Майер в Instagram

Среднестатистические рейтинги-рекомендации спектаклей для разных групп зрителей и по интересам опубликовал тюменский драмтеатр. Учитывались цифра проданных билетов, опыт сотрудников театра и отзывы зрителей, сообщает ТБДТ в своем Instagram-аккаунте.

Первые три спектакля в основном рейтинге занимают постановки: "Семейка Аддамс", "Только для женщин" и "Тартюф". Кроме того, опубликован список самых популярных спектаклей у молодежи, у взрослых, детей, критиков и другие.

Добавим, что всего репертуаре театра - 30 спектаклей от 17 режиссеров с разными творческими подходами и стилями.

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# Тюменский драматический театр

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