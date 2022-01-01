В ТИУ переходят на дистант с 31 января

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Дистанционное обучение вводится с 31 января в ТИУ, сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций вуза.

Обучающиеся общеобразовательного лицея, многопрофильного колледжа, отделения СПО в Тобольске, Школы инженерного резерва и Центра архитектурной подготовки Тюменского индустриального университета до 12 февраля будут учиться с применением дистанционных технологий.

Обучение по основным профессиональным образовательным программам высшего образования (очной, очно-заочной и заочной форм обучения), а также по дополнительным образовательным программам, программам повышения квалификации взрослого населения в головном вузе будут вести с использованием дистанционных технологий до особого распоряжения, до 6 февраля — в филиале в Ноябрьске, до 8 февраля — в филиалах в Нижневартовске и Сургуте.