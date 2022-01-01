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Голышмановские врачи проводят исследования на новом ЛОР-оборудовании

Общество, 08:34 29 января 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Современный видеориноларингоскоп для обследования ЛОР-органов поступил в голышмановскую Областную больницу №11. Его установили во взрослой поликлинике, на нем уже проводят исследования. Такой аппарат здесь появился впервые, сообщает лечебное учреждение.

"У него есть подсветка, изображение в высоком разрешении выводится на экран компьютера. С помощью видеориноларингоскопа можно выявить причины боли в горле, затрудненного дыхания, провести углубленное обследование. Он также помогает специалистам определиться с диагнозом в спорных случаях - можно провести фото- и видеофиксацию исследования и направить результаты в другие медучреждения для консультации", – рассказал врач-оториноларинголог Станислав Артеев.

Для работы на новом оборудовании врачи прошли специальное обучение. Обследоваться с помощью нового аппарата смогут более 17 тыс. жителей Голышмановского района. Прибор может применяться для взрослых пациентов и детей.

Оборудование закупили в рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.

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