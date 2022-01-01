Тюменские офицеры Росгвардии соревновались в плавании и стрельбе

| Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области

Сильнейших спортсменов среди сотрудников Росгвардии в лыжной гонке, стрельбе из боевого оружия и плавании определили в Тюмени. Победителями областного чемпионата стали офицер ОМОН и сотрудник СОБР, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Победителей поздравил начальник управления полковник полиции Евгений Федоткин. Он поблагодарил всех участников за активную жизненную позицию и популяризацию здорового образа жизни, пожелал всем дальнейших успехов в службе и спорте.