  • 28 января 202228.01.2022пятница
  • USD78,9470
    EUR88,4680
  • В Тюмени -18..-20 С 2 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменские офицеры Росгвардии соревновались в плавании и стрельбе

Общество, 18:57 28 января 2022

Пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области

Сильнейших спортсменов среди сотрудников Росгвардии в лыжной гонке, стрельбе из боевого оружия и плавании определили в Тюмени. Победителями областного чемпионата стали офицер ОМОН и сотрудник СОБР, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Победителей поздравил начальник управления полковник полиции Евгений Федоткин. Он поблагодарил всех участников за активную жизненную позицию и популяризацию здорового образа жизни, пожелал всем дальнейших успехов в службе и спорте.

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ОМОН , Росгвардия , спорт , управление Росгвардии

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:32 28.01.2022В Тюменской области организуют вакцинацию подростков от коронавируса в школах
19:55 28.01.2022В Тюменской области 66 выездных бригад будут принимать пациентов с признаками ОРВИ
19:49 28.01.2022Заболеваемость COVID-19 в Тюменской области за неделю выросла на 56%
19:22 28.01.2022В Тюменской области утвердили план по борьбе с COVID-19, исходя из числа заболевших