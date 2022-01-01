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Студенты провели экскурсии на английском языке в тобольском музее

Общество, 12:52 29 января 2022

Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник ВКонтакте | Фото: Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник ВКонтакте

Участников лингвистической площадки, посвященной Дню Российского студенчества, принял тобольский Дворец Наместника. Студенты медицинского колледжа имени В. Солдатова и Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева проверили знание английского языка и примерили роль экскурсовода, сообщает Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник.

Встреча прошла на базе выставочного проекта "Бронзе подобный", представляющего изделия легендарных Каслинского, Кусинского, Верх-Исетского чугунолитейных заводов из фондов Тюменского музейно-просветительского объединения.

Участники самостоятельно выполнили отливку из гипса, познакомились с предметами выставки и особенностями профессии, расширили свой словарный запас новыми терминами на английском языке, составили и защитили авторские экскурсионные тексты. Каждый посетитель получил сувенир – слепок лапы тигра, символа 2022 года.

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# День студента , Тобольский музей-заповедник

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