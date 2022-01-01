Студентка педагогического института из Ишима вошла в состав регионального Студенческого совета

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Студентка Ишимского педагогического института им. Ершова Анна Абакумова вошла в состав нового созыва Студенческого совета Тюменской области. Второкурсница занимается спортом и активно участвует в жизни своего учебного заведения.

"Студсовет в этом году продолжит защищать права студентов, реализовывать областные проекты, с линейкой которых определимся в ближайшее время, а также будем продолжать исследование студенческой среды региона. Я проживаю в Ишиме, приезжаю на собрания в Тюмень. Если не будет такой возможности, то можно использовать современные технологи и подключиться онлайн", - сказала Анна Абакумова.

Первое официальное собрание нового состава студенческого объединения состоялось 26 января. В выборах в Студсовет участвовали инициативные представители молодежи. Конкуренция была большая, в результате в состав вошли 15 человек. Их отобрали из более 50 кандидатов.

"Целью пятого этапа был отбор 15 лучших студентов путем голосования. Сначала я даже опустила руки, но после начала писать всем знакомым из института, чтобы не ленились и голосовали. Я думаю, что это начало чего-то нового. Это большая ответственность и новый вид деятельности, нужно показать себя",– рассказала Анна изданию "Тюменская область сегодня".