Тюменцы с ментальными нарушениями научатся графике и клинингу

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Обучаться графике и клинингу смогут молодые люди с ментальной инвалидностью в производственных мастерских Тюмени. Благотворительная организация "Открой мне мир" помогает им освоить профессии, которым в обычных вузах тюменцы обучиться не могут из-за своих особенностей. Сейчас ребята занимаются только кулинарией и гидропоникой. В новых направлениях заинтересованы сами воспитанники.

Мастерские стали продолжением учебно-тренировочных квартир, в которых подростки с ментальными нарушениями под руководством специалистов осваивают бытовые навыки: как сходить в магазин, посчитать сдачу, убрать дома.

"Многие не знают, что есть инвалиды с ментальными нарушениями, у которых жизнь протекает по треугольнику "жизнь - диван - телевизор", — рассказала директор региональной благотворительной организации "Открой мне мир" Маргарита Суворова. — Школьное образование заканчивается, и гарантия государства заключается пока только в выплачивании пенсии и предоставления реабилитации. Мы решили создать некоммерческое место, куда эти молодые люди могут пойти".

Каждый день у воспитанников мастерских построен по определенному графику. У каждого - свое расписание, в начале и конце рутинные занятия, которые помогают показать им, что все предсказуемо. Пока трудоустраивать воспитанников не могут, но руководители надеются, что наладят сотрудничество с компаниями и органами власти, чтобы ученикам выделили рабочие места. сообщает Вслух.ру.