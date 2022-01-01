На градостроительном форуме в Тюмени обсудят обеспечение отрасли кадрами

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Градостроительный форум и 14 специализированных выставок пройдут в Тюмени на площадке "Тюменской ярмарки" в 2022 году, сообщает городской департамент потребительского рынка.

"В 2021 году, несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом, участников и посетителей стало больше. Надеемся закрепить эту тенденцию. Среди мероприятий выделяются III Градостроительный форум, организатором которого выступает главное управление строительства Тюменской области, и XXVIII выставка "Строительство и архитектура", - рассказал генеральный директор АО "Тюменская ярмарка" Михаил Брудков.

Главная задача Градостроительного форума - обсуждение вопросов отрасли. Так, Союз "СРОСТО" и Союз строителей (работодателей) Тюменской области планируют посвятить кадровым вопросам отдельную секцию.

"Вопрос кадрового обеспечения строительной отрасли обострился в 2020 году, когда из-за пандемии компании не смогли вывести на площадки рабочих из стран ближнего зарубежья. Прошло почти два года, но мы и сейчас видим острый дефицит специалистов. Спрос не только на высококвалифицированные кадры, не хватает рабочих со средним образованием. Поэтому представители Союза намерены обсудить этот вопрос на форуме", - сказала директор Союза "СРОСТО" Елена Катаева.