  • 30 января 202230.01.2022воскресенье
  • USD77,8174
    EUR86,6419
  • В Тюмени -14..-16 С 2 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области ДТП с пьяными водителями происходят чаще в выходные дни

Общество, 08:41 30 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

ДТП с участием пьяных водителей в Тюменской области чаще всего происходят в пятницу, субботу и воскресенье, сообщает областная Госавтоинспекция.

Так, по итогам 2021 года 40 аварий по вине пьяных водителей происходили по пятницам, 59 – по субботам, 49 – по воскресеньям. По времени суток пьяные аварии чаще совершают с 20 до 22 часов, а также с полуночи до часа ночи.

Всего в 2021 году по вине водителей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, совершено 234 ДТП. Из них 70 зафиксировано в Тюмени, 40 - в Тюменском районе, 17 - в Заводоуковском городском округе. Меньше всего таких случаев - в Ишиме, Ялуторовске и Бердюжском районе.

В 2022 году в Тюменской области продолжаются мероприятия, направленные на противодействие пьяному вождению. В городах и районах проводятся "сплошные" проверки водителей на трезвость.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# аварии , ГИБДД Тюменской области , ДТП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:41 30.01.2022В Тюменской области ДТП с пьяными водителями происходят чаще в выходные дни
18:00 29.01.202230 января - события дня
17:49 29.01.2022Тюменцы с ментальными нарушениями научатся графике и клинингу
17:04 29.01.2022Тюменские школьники узнали об истории региона в проекте "Сибирский капитал"