В Тюменской области ДТП с пьяными водителями происходят чаще в выходные дни

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

ДТП с участием пьяных водителей в Тюменской области чаще всего происходят в пятницу, субботу и воскресенье, сообщает областная Госавтоинспекция.

Так, по итогам 2021 года 40 аварий по вине пьяных водителей происходили по пятницам, 59 – по субботам, 49 – по воскресеньям. По времени суток пьяные аварии чаще совершают с 20 до 22 часов, а также с полуночи до часа ночи.

Всего в 2021 году по вине водителей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, совершено 234 ДТП. Из них 70 зафиксировано в Тюмени, 40 - в Тюменском районе, 17 - в Заводоуковском городском округе. Меньше всего таких случаев - в Ишиме, Ялуторовске и Бердюжском районе.

В 2022 году в Тюменской области продолжаются мероприятия, направленные на противодействие пьяному вождению. В городах и районах проводятся "сплошные" проверки водителей на трезвость.