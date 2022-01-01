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Новая бактерицидная установка появилась в инфекционной больнице в Тюмени

Общество, 13:48 30 января 2022

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Новая импульсная ксеноновая бактерицидная установка для экстренной и плановой дезинфекции воздуха и поверхностей появилась в областной инфекционной клинической больнице Тюмени, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Установка включает в себя компактный моноблок с ручкой, оснащенный четырьмя колесами для транспортировки, и пульт дистанционного управления, работающий по радиоканалу и предназначенный для включения и экстренного выключения аппарата вне обрабатываемого помещения.

Оборудование имеет компьютеризированную систему управления, что позволяет задавать индивидуальные режимы дезинфекции помещений объемом от одного до трехсот квадратных метров. Установка эффективно дезинфицирует помещения от вегетативных и полирезистентных госпитальных штаммов бактерий и чувствительных вирусов, споровых форм бактерий и микобактерий, плесневых и дрожжевых грибов. При этос она автоматически рассчитывает время обработки и выполняет дезинфекцию в соответствии с выбранным режимом.

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# Областная инфекционная больница , оборудование

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