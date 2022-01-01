Тюменских школьников приглашают на хакатон "Геймдизайн"

| Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер" ВКонтакте | Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер" ВКонтакте

Принять участие в хакатоне "Геймдизайн" предлагают школьникам Тюменской области в возрасте от 11 до 18 лет. Событие пройдет в формате онлайн с 15 по 17 февраля.

Как рассказали в тюменском детском технопарке "Кванториум", участникам предстоит выполнить несколько заданий. Так, в треке Crossout ребята создадут 3D-модели транспортного средства постапокалипсиса, которое могло бы существовать в игре Crossout. Ее нужно будет адаптировать под использование с технологией дополненной реальности.

"Еще один трек – Fallout. Школьники разработают концепт приложения для выживания в мире, где технический прогресс шел гораздо быстрее, чем в реальной действительности. В идеальном "мире завтрашнего дня", с роботами-слугами и автомобилями на атомном ходу, ограничены полезные запасы для выживания. Приложение, которое создадут участники, должно помочь выжить", - рассказали организаторы.

Для участия необходимо собрать команду до трех человек, выбрать один из треков и зарегистрироваться до 14 февраля по ссылке.

Любовь Голышева