Горожане могут принести продукты и одежду в "Лавку добра" в Тюмени

| Фото: группа "Творить добро - просто" ВКонтакте | Фото: группа "Творить добро - просто" ВКонтакте

Продукты питания, одежду, обувь, предметы гигиены, бытовую технику, средства для малышей можно принести в "Лавку добра" в Тюмени. Она располагается по адресу ул. Амурская, 150, сообщает региональный центр "Семья".

Прием вещей осуществляется круглосуточно на посту охраны. При этом одежда и обувь могут быть как новыми, таки бывшими в употреблении. Но важно, чтобы они были чистыми, опрятными и в хорошем состоянии.

Напомним, собранные вещи передают малоимущим и многодетным семьям, семьям, по тем или иным причинам попавшим в трудную жизненную ситуацию. Выдача производится по предварительной записи.