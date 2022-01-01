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Специализированная смена "Тюменский форпост" пройдет в феврале в Тюмени

Общество, 16:59 30 января 2022

Российское движение школьников Тюменской области ВК | Фото: Российское движение школьников Тюменской области ВК

Ежегодная военно-патриотическая смена "Тюменский форпост" пройдет в Тюмени в загородном лагере "Алые паруса" с 9 по 22 февраля. Ее участникам станут учащиеся 5-11 классов, сообщает региональное отделение Российского движения школьников.

Ребят ждут мастер-классы и практические занятия по теме "Основы безопасности жизнедеятельности", "Классные Встречи РДШ" с гостями и многое другое. Школьники научатся чувствовать себя в безопасности в любой ситуации.

Смена реализуется в рамках областной программы софинансирования. Подать заявку на участие и получить подробную информацию о мероприятии можно на сайте рдш.рф.

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# Алые паруса , РДШ , Российское движение школьников

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