Специализированная смена "Тюменский форпост" пройдет в феврале в Тюмени

| Фото: Российское движение школьников Тюменской области ВК | Фото: Российское движение школьников Тюменской области ВК

Ежегодная военно-патриотическая смена "Тюменский форпост" пройдет в Тюмени в загородном лагере "Алые паруса" с 9 по 22 февраля. Ее участникам станут учащиеся 5-11 классов, сообщает региональное отделение Российского движения школьников.

Ребят ждут мастер-классы и практические занятия по теме "Основы безопасности жизнедеятельности", "Классные Встречи РДШ" с гостями и многое другое. Школьники научатся чувствовать себя в безопасности в любой ситуации.

Смена реализуется в рамках областной программы софинансирования. Подать заявку на участие и получить подробную информацию о мероприятии можно на сайте рдш.рф.