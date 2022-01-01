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Февраль в Тюмени начнется с потепления

Общество, 10:34 31 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Потепление и снег ожидаются в Тюмени в ближайшую неделю, с 31 января по 6 февраля. По данным центра Фобос, в начале рабочей недели будет умеренно холодно, а со среды дневная температура начнет повышаться.

31 января в Тюмени днем столбики термометров покажут минус 15 градусов, ночью похолодает до минус 20.

1 февраля потеплеет, температура воздуха в течение суток составит от 8 до 10 градусов. 2 февраля на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность, небольшой снег, возможен туман. Днем – до минус 3 градусов, ночью – до минус 8.

4 февраля в течение суток от 3 до 5 градусов мороза, возможен снег.

В выходные дни, 5 и 6 февраля, дневная температура воздуха составит от 5 до 7 градусов, ночная – до минус 8.

Любовь Голышева

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