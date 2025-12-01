  • 18 декабря 202518.12.2025четверг
В Сбере рассказали, как и на что россияне тратили и сберегали деньги и бонусы в 2025 году

Экономика, 14:56 18 декабря 2025

пресс-служба Сбербанка | Фото: пресс-служба Сбербанка

Сбер продолжает подводить персональные итоги года для каждого клиента — их можно увидеть в приложении СберБанк Онлайн. Одновременно в банке проанализировали общие результаты года в разрезе платежей, переводов и вкладов.

В 2025 году клиенты Сбера заработали 99,4 млрд бонусов Спасибо и потратили 105,3 млрд. Лидеры по начислению и списанию бонусов — Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловская область.

Год был отмечен и ростом интереса к сбережениям. Сумма заработанных процентов по вкладам в 2025 году выросла в 2,4 раза по сравнению с 2024-м. Число клиентов, получивших процентный доход, увеличилось в 1,8 раза — с 40 млн до 72 млн человек. Это свидетельствует о возвращении доверия к классическим финансовым инструментам.

За год пользователи Сбера перевели друг другу 38,4 трлн рублей. В пятёрке первых по общей сумме переводов — Москва, Санкт-Петербург, подмосковные Химки, Краснодар и Екатеринбург.

Клиенты банка остаются верны Сберу годами: 53% пользователей с банком уже как минимум 16 лет. Впрочем, год назад таких старожилов было в процентном соотношении ещё больше — а это значит, аудитория банка молодеет. Более 8 миллионов клиентов присоединились к банку только в последние три года.

В 2025 году россияне оплатили улыбкой покупки на 136,7 млрд рублей. Технология, которая ещё недавно казалась научной фантастикой, стала привычной. В топ-5 по числу покупок, оплаченных биометрией лица, вошли Москва, Санкт‑Петербург, Екатеринбург, Химки и Пермь. А по среднему чеку таких покупок абсолютным лидером страны неожиданно стали Химки: средний чек при оплате улыбкой в этом городе составил 1117 рублей.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

