Более 1300 звонков поступило на горячую линию по коронавирусу в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 307 звонков по вопросам профилактики COVID-19 поступило на горячую линию управления Роспотребнадзора по Тюменской области с 24 по 30 января. Чаще всего тюменцы обращались по поводу вакцинации и других мер профилактики коронавируса, а также интересовались порядком тестирования на COVID-19 при возвращении из-за границы.

Проконсультировать жителей региона по вопросам профилактики коронавирусной инфекции специалисты готовы ежедневно с 8 до 20 часов по номеру телефона 8-800-302-26-70.

За всё время работы специалисты управления Роспотребнадзора по Тюменской области и Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области" приняли 184 тыс. звонков.