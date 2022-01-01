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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Более 1300 звонков поступило на горячую линию по коронавирусу в Тюменской области

Общество, 13:29 31 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 307 звонков по вопросам профилактики COVID-19 поступило на горячую линию управления Роспотребнадзора по Тюменской области с 24 по 30 января. Чаще всего тюменцы обращались по поводу вакцинации и других мер профилактики коронавируса, а также интересовались порядком тестирования на COVID-19 при возвращении из-за границы.

Проконсультировать жителей региона по вопросам профилактики коронавирусной инфекции специалисты готовы ежедневно с 8 до 20 часов по номеру телефона 8-800-302-26-70.

За всё время работы специалисты управления Роспотребнадзора по Тюменской области и Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области" приняли 184 тыс. звонков.

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# горячая линия , Роспотребнадзор

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