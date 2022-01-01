Тюменцам предлагают выбрать территории для благоустройства в 2023 году

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Голосование по выбору территорий для благоустройства в 2023 году в Тюмени стартовало на портале "Я решаю!". Тюменцы с 31 января могут выбрать зеленую зону или сквер, которую считают нуждающейся в благоустройстве в первую очередь. Свой выбор городского пространства для благоустройства можно будет сделать до 13 февраля.

В ноябре-декабре 2021 года тюменские управы собирали предложения горожан по таким объектам. В результате был составлен рейтинг территорий, по три от каждого административного округа, которые, по мнению жителей, должны быть преображены.

Тюменцы отдали предпочтение территориям по Солнечному проезду (от пр. Заречный до ул. Эрвье); по ул. Николая Федорова; ул. Республики, 21; в районе ул. Энергостроителей, 10; ул. Московский тракт, 163; ул. Республики, 196; ул. Мусоргского, 38 и 40; ул. Николая Ростовцева, 2-10; Шаимскому бульвару; скверам Болгаро-Советской дружбы и Школьному; аллее Молодоженов.