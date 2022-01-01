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Тюменские молодогвардейцы доставили елки на страусиное ранчо и экоферму

Общество, 16:33 31 января 2022

Молодая гвардия Тюменской области | Фото: Молодая гвардия Тюменской области

Более 1 тыс. елок, которые остались у жителей Тюмени после новогодних праздников, передали на корм животным, сообщает региональное отделение "Молодой гвардии".

Деревья отвезли на страусиное ранчо в Ялуторовск, экоферму "Лесная братва" и ферму с козами в Исетском районе.

Акция "Вторая жизнь елке" проходила каждые выходные в течение двух недель. Экомобиль собирал елки в четырех административных округах Тюмени. Также к акции присоединились предприниматели.

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# елки , Молодая гвардия

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