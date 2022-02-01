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В Тюмени 70% выпускников Школы поисковика успешно прошли итоговое тестирование

Общество, 12:54 01 февраля 2022

Областной поисковый центр им. Артура Ольховского | Фото: Областной поисковый центр им. Артура Ольховского

150 человек из 13 отрядов региона прошли проверку знаний по итогам образовательной программы "Школа поисковика". Они показывали свой уровень подготовки для участия в полевом поисковом сезоне 2022 года, сообщает Областной поисковый центр им. Артура Ольховского.

Для допуска к полевым поисковым работам каждому участнику тестирования необходимо преодолеть минимальный порог, набрав 80% верных ответов. В 2022 году более 70% обучающихся успешно прошли итоговое тестирование.

В течение года бойцы поисковых отрядов проходят курс занятий по истории Великой Отечественной войны, Тюменского края и поискового движения, а также по туристической подготовке, оказанию первой помощи и основам поисковых работ. В этом году программа пополнилась тремя дисциплинами: техникой безопасности, антропологией и фортификацией.

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# Великая Отечественная война , поисковые отряды

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