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За сбыт героина тюменца на девять лет отправили в колонию

Происшествия, 16:09 31 января 2022

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Девять лет проведет тюменец в колонии строгого режима за покушение на сбыт почти 300 гр. героина, сообщает региональная прокуратура.

Как следует из материалов уголовного дела, полиции стало известно, что житель Тюмени занимается сбытом героина. За мужчиной было установлено наблюдение.

19 октября 2021 года мужчина вышел из дома на ул. 50 лет Октября и на электросамокате доехал до одного из домов на ул. Минской. При этом он вел себя подозрительно, осматривался по сторонам и постоянно смотрел в телефон.

Когда фигурант вышел из подъезда, его задержали сотрудники полиции. Запрещенные вещества нашли в квартире сбытчика и в оборудованных им тайниках. Всего было изъято более 299 гр героина.

Выяснилось также также, что в 2020 году злоумышленник был осужден за кражу и наркопреступление к условным срокам.

Суд отменил условное осуждение и окончательно назначил подсудимому девять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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# наркотики , суд , уголовное дело

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