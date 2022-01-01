Игрушки, зонтики, цветы в горшках: в тюменском аэропорту Рощино рассказали о забытых пассажирами вещах

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Чаще всего пассажиры аэропорта Рощино забывают верхнюю одежду, детские вещи и игрушки, наушники и телефоны, книги, зонтики, ключи. Встречаются и совсем неожиданные предметы - цветы в горшках и автомобильные шины.

"Все забытые в аэропорту или на территории вещи отправляют в камеру хранения невостребованного багажа. Предметы, найденные на борту воздушного судна могут храниться в офисе представительства той авиакомпании, которой вы прибыли, или в камере хранения", - рассказали в аэропорту.

Сотрудники воздушной гавани напомнили пассажирам о действующих в этом направлении ограничениях: вещь, забывая в самолете, хранится полгода, а оставленные в аэровокзале или на привокзальной площади – 30 дней.

"Бесплатное хранение составляет двое суток, с момента поступления багажа или оформления найденной, забытой вещи. Поэтому просим сразу обращать внимание на свои вещи по прилету или вылету", - пишут эксперты аэропорта в своем Instagram-аккаунте.

Для возврата потерянных вещей нужно предъявить документ, удостоверяющий личность и посадочный талон. Сообщить место и время утери вещей, описать их, по возможности, показать любой документ, доказывающий право собственности.

Агенты по розыску багажа работают круглосуточно, телефон для связи: +7 (3452) 49 65 48.

Анжела Лебедева